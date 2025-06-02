Водители фур на Ставрополье начали отказываться от перевозки неизвестных грузов

В Ставропольском крае водители большегрузов начали отказываться от перевозки, если владельцы не хотят показывать, что находится внутри, сообщает Mash .

Из-за возникшего недовольства по причине диверсий ВСУ с замаскированными FPV-дронами водители теряют около одного часа на КПП.

1 июня в районе Мурманска и Иркутска заметили фуры с FPV-дронами, которые начали обстрелы российской территории. Жители рассказали, что беспилотники вылетали из грузовика.

После атаки противника в Калужской области к охране мостов, административных зданий, границ привлекают волонтеров, ДНД, казаков, егерей, охотников и чиновников. На постах также усилили досмотр фур.

В Орловской области с понедельника поставят доппосты на всех въездах в регион. А в Туле обследуют мосты и путепроводы, проверяют камеры видеонаблюдения. Силовики и Минтранс будут выставлять дополнительные патрули на автостанциях.