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Во Владикавказе, Грозном и Махачкале временно ограничили работу аэропортов

Утром в понедельник введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения ввели в 07:44 по московскому времени. Это решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность.

Минувшей ночью план «Ковер» вводили в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.