Власти Тюмени планируют закрыть аэропорт Плеханово после 2040 г

Тюменские власти намерены избавиться от аэропорта Плеханово после 2040 г

Администрация Тюмени рассматривает возможность ликвидации аэропорта Плеханово после 2040 года. Его территорию планируют развивать в рамках городского генплана, сообщает nashgorod.ru .

Аэропорт Плеханово, который раньше находился за чертой города, сегодня окружен жилой застройкой. Власти сообщили, что объект включен в перспективный план развития территории.

«Некогда аэропорт находился за городской чертой. Сейчас объект окружен городской застройкой. Генплан предполагает в перспективе после 2040 года рассмотреть возможность ликвидации аэропорта», — пояснили в пресс-службе администрации Тюмени.

Предполагается, что функции авиабазы могут перенести в международный аэропорт Рощино. При этом конкретных решений и утвержденных проектов пока нет.

Аэропорт Плеханово работает с 1930-х годов. В XX веке он был ключевым пунктом освоения тюменского Севера и основным аэропортом города до открытия терминала в Рощино. Сейчас на его территории действует авиаремонтный завод, оператором является компания «ЮТэйр-инжиниринг».

