Власти Литвы запретили перелет самолета Вучича в воздушном пространстве страны

Власти Литвы запретили перелет самолета президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву на празднование 80-летия Победы, в воздушном пространстве республики, сообщает издание «Вечерне новости» .

«Как указали литовские власти, перелет самолета, в котором был бы сербский президент Александр Вучич, запрещен из-за „технической и дипломатической чувствительности“», — говорится в публикации.

Из материала следует, что до этого литовское правительство выступило против перелета премьер-министра Словакии Роберта Фицо по воздушному пространству страны.

Ранее министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что президент Александр Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву 9 Мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приедут 29 зарубежных лидеров.