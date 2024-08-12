Владельцев иномарок последних поколений обеспечили российскими маслами
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Современные иностранные легковые автомобили получили линейку нового модернизированного синтетического моторного масла отечественного производства, при разработке которой учитывались самые актуальные требования производителей. Благодаря улучшенной формуле масла повышаются экологичность работы двигателя и экономичность топлива.
Моторное масло создали специалисты «Газпромнефть — смазочные материалы» для автомобилей, которые оснащены системами очистки отработанных выхлопных газов и увеличения максимальной мощности. Новый продукт способен обеспечить надежную защиту двигателя и его легкий запуск при температуре до минус 55 градусов по Цельсию. Это делает его эффективным даже в условиях Крайнего Севера.
И в городском цикле «старт-стоп», и во время длительной эксплуатации при большой скорости смазочные материалы сохраняют свою эффективность. Также они продемонстрировали устойчивость к окислению.
«Премиальная линейка масел G-Energy F Synth может использоваться в 90% легковых иномарок в России, включая корейские, европейские и китайские автомобили нового поколения. Для владельцев машин популярных марок наши специалисты разработали новое моторное масло, обеспечивающее повышенную защиту двигателя от износа», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Он добавил, что за счет комбинации современных синтетических технологий масло соответствует наиболее жестким требованиям производителей автомобилей и может полноценно заменить продукцию мировых брендов.