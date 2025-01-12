Владельцам танкера «Волгонефть-212» доначислили 55,5 млн руб налогов

Компанию уже штрафовали в конце декабря по причине нарушения трудового законодательства. В Роструде объяснили, что фирма не проводила для экипажа танкера обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.

Капитана танкера Леонида Волегова отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое повлекло смерть человека.

Волегов пытался получить разрешение на разгрузку танкера, но так и не добился его. В последний раз он просил разгрузки за день до катастрофы.

Оба танкера, принадлежащие компании «Кама Шиппинг», получили повреждения корпусов во время шторма в Керченском проливе. Из-за этого оба судна пошли на дно. На Черноморском и Азовском побережьях до сих пор борются с разливом мазута.