Видео: в Москве автомобилисты и мотоциклисты «плывут» по затопленным дорогам

Сильный ливень обрушился на Москву 5 июня, из-за этого в районе 25 км на Северо-Восточной хорде подтоплена проезжая часть, движение по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов перекрыли, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале .

«Перекрыто движение транспорта по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов, на основном проезде перекрыто 4 полосы, движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в ведомстве, порекомендовав водителям объезжать стороной данный участок.

Стражи порядка регулируют движение на дороге и оказывают всю необходимую помощь водителям.

Тем временем, сами автомобилисты и пешеходы публикуют в Сети видео с затопленными территориями. На кадрах, размещенных в Telegram-канале Mash, видно, как машины и мотоциклисты вынужденно «плывут» по дороге, где ливневые системы не справляются с потоком воды.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что из-за ливня в восточной части города возможна задержка транспорта, а также оперативные изменения в маршруте движения. Синоптики предупредили, что ливни и грозы будут длиться примерно до 22:00 по Москве.