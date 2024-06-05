На Москву надвигается гроза с градом и ветром до 17 м/с

Жителем Москвы и гостей столицы предупредили, что в период с 14:00 до 22:00 в среду, 5 июня, в городе ожидаются ливни, местами они будут с градом, грозой и ветром до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве .

По прогнозам синоптиков Росгидромета, осадки в виде града пройдут лишь в нескольких районах столицы. Усиление ветра мощностью от 15 до 17 метров в секунду ожидается только в период грозы.

Сотрудники МЧС просят автомобилистов быть предельно внимательными на дороге и, по возможности, отказаться от дальних поездок в плохую погоду. В период дождей следует строго соблюдать скоростной режим, а также дистанцию и боковые интервалы между транспортными средствами.

Пешеходом напоминают, что в непогоду следует обходить рекламные щиты и ненадежные конструкции стороной, а также нельзя прятаться под деревьями в грозу — есть риск пострадать от удара моли.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Аналогичное предупреждение для жителей столицы и туристов синоптики делали 4 июля. Местами в Москве прошла гроза и сильные дожди.