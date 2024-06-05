Дептранс предупредил москвичей о задержке автобусов из-за ливней

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В среду, 5 июня, на Москву обрушились сильные дожди, столичный Департамент транспорта в официальном Telegram-канале сообщил, что на востоке города возможны задержки наземного транспорта.

«Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», - сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей столицы, что на город надвигаются грозы, ливни, град и сильный ветер. Непогода, предварительно, будет сохраняться до 22:00.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 6 июня, погода в Москве и Московской области останется неблагоприятный. В регионе уже объявили «желтый» уровень погодной опасности.