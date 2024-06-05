сегодня в 18:40

«Желтый» уровень опасности объявили на четверг в Московском регионе из-за грозы

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице период предупреждения продлится до 00:00 6 июня, с 04:00 6 июня до 09:00 6 июня и с 13:00 6 июня до 21:00 6 июня.

В Подмосковье период предупреждения продлится до 23:00 5 июня и с 12:00 6 июня до 22:00 6 июня.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидается в Московском регионе в среду. По области местами пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы.