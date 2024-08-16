В центре Кемерова на месяц ограничат движение из-за реконструкции теплосетей

На Кузнецком проспекте Кемерова ограничат движение на время ремонта теплосетей

Специалисты СГК Кузбасса предупредили об ограничении движения в центре Кемерова — на Кузнецком проспекте напротив торгового центра «Я». Ограничения введут в связи с реконструкцией теплосетей, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу компании.

Вынужденное ограничение движения будет действовать до конца сентября 2024 года. В этот период на участке между улицей Ноградской и проспектом Советским проезд будет организован по двум полосам в каждую сторону. При этом поворот с Ноградской улицы на Кузнецкий проспект будет запрещен.

Временную организацию движения по новой схеме хотят ввести в ночь с 18 на 19 августа, если это позволят сделать погодные условия.

В рамках плановой реконструкции теплотрасс энергетики СГК Кузбасса полностью перекроют движение по Октябрьскому проспекту в районе Пионерского бульвара в Кемерове. Ограничение будет действовать с 21 часа 16 августа до 6 часов 19 августа.

Такие ограничительные меры направлены на замену устаревшего оборудования, что позволит повысить надежность теплоснабжения центра Кемерова.