Кузбассовцев предупредили о закрытии важной дороги

В Кемерове на 3 дня закроют сквозной проезд по Октябрьскому проспекту

Специалисты СГК Кузбасса в рамках плановой реконструкции тепловых сетей полностью перекроют движение по Октябрьскому проспекту в районе Пионерского бульвара в Кемерове, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ограничение будет действовать с 21:00 пятницы, 16 августа до 06:00 понедельника, 19 августа. За это время энергетики заменят 184 метра трубопровода, диаметр которого составляет 200 миллиметров. Его часть проложена под проезжей частью.

Объезд будет организован по проспектам Ленина и Притомскому. Маршрутные транспортные средства будут следовать по маршруту: улица Соборная — проспект Ленина — Пионерский бульвар — проспект Октябрьский. По этим же улицам транспорт начнет ходить в обратном направлении.

В компании заявили, что производство работ запланировано на выходные дни, чтобы минимизировать трудности в организации дорожного движения в рабочую неделю.