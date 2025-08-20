В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Аэропорты Волгограда, Самары и Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты из-за введенных ограничений, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры была принята для обеспечения безопасности полетов. Ограничения ввели около 01:45 по московскому времени.

Ранее средства противовоздушной обороны за 3 часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Украинские БПЛА были уничтожены в период с 21.00 мск до 00.00 мск.