В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Аэропорты Волгограда, Самары и Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты из-за введенных ограничений, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры была принята для обеспечения безопасности полетов. Ограничения ввели около 01:45 по московскому времени.
Ранее средства противовоздушной обороны за 3 часа уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Украинские БПЛА были уничтожены в период с 21.00 мск до 00.00 мск.