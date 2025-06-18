В Ступине пройдет ряд профилактических мероприятий на этой неделе

С 16 по 22 июня на территории городского округа Ступино пройдет целевое профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для предотвращения нарушений со стороны водителей и сокращения числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 16 по 22 июня сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

«Большое число ДТП происходит по вине водителей, не соблюдающих правила обгона и маневрирования, выезда на встречную полосу движения. Выезд на «встречку» — опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. При столкновении участники таких ДТП, как правило, получают тяжкие, а также не совместимые с жизнью травмы», — отметили в ОМВД России по городскому округу Ступино.

«Если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии опьянения, нарушений на дороге, незамедлительно сообщите в службу 02 или по телефону дежурной части ОМВД России по городскому округу Ступино: 8 (496) 642-11-72», — призывают жителей и гостей муниципалитета сотрудники ОМВД России по городскому округу Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.