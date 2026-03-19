В Серпухове продолжают строить путепровод в Лукине

Строители продолжают возведение путепровода в деревне Лукино городского округа Серпухов. Работы идут по графику, завершить сборку пролетов планируют через пару недель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Путепровод в Лукине является одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры округа. Его строительство должно повысить безопасность дорожного движения и сократить заторы между близлежащими населенными пунктами.

Сейчас специалисты готовят пролетные строения к монтажу над железной дорогой. Чтобы не прерывать движение поездов, массивные конструкции собирают на земле, после чего их поднимут и установят над путями. Длина каждой балки, которая станет основой моста, составляет 32 метра. За координацией работ и прохождением составов следят сигналисты.

Параллельно на объекте восстанавливают дорожное полотно и укрепляют откосы. Экскаватор готовит основание под армогрунтовую стенку, откосы выкладывают бутовым камнем. Ежедневно задействованы 30 специалистов и пять единиц строительной техники. После сборки пролетов рабочие приступят к покраске и завершающему монтажу конструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.