В Сергиево-Посадском округе начался ремонт моста через реку Пажа

В городе Хотьково, расположенном в Сергиево-Посадском округе, стартовали работы по ремонту левого моста через реку Пажа. Заместитель главы Сергиево-Посадского округа Илья Кошелев и председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова 2 апреля проконтролировали ход начала работ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Ремонт стал возможен благодаря реализации Народной программы партии и поддержке депутата Государственной Думы Сергея Александровича Пахомова», — отметила председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова.

В рамках запланированных работ будут заменены две несущие балки, а также восстановлена пешеходная часть моста. На данный момент также ведутся работы по расширению проезжей части соседнего моста, что позволит минимизировать неудобства для автовладельцев во время проведения ремонтных работ.

Завершение всех работ запланировано на конец лета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.