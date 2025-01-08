В «СберАвто» рассказали, как подготовить машину к зимнему путешествию

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«СберАвто»: перед зимним путешествием нужно проверить машину

Перед зимним путешествием на машине транспортное средство нужно проверить. Также важно подготовить набор вещей первой необходимости, рассказали « ФедералПресс » представители «СберАвто».

У машины должны быть зимние шины. Глубина их протектора должна составлять минимум четыре миллиметра. Необходимо, чтобы давление в резине соответствовало советам изготовителя.

Когда на улице холодно, на аккумулятор автомобиля оказывается сильное давление. Перед поездкой нужно проверить уровень заряда устройства. Также важно оценить надежность закрепленных клемм.

Еще необходимо проверить уровень тормозной жидкости, работоспособность тормозов. Также нужно удостовериться в достаточном количестве антифриза.

Рекомендуется залить зимнюю омывающую жидкость, удостовериться в том, что фары и лампы работают исправно. На случай возникновения инцидента, в автомобиль лучше положить запасное колесо, домкрат, инструменты, трос для буксировки, пусковые провода, лопату, аптечку и теплую одежду. Если начинается непогода, необходимо выбирать более безопасный маршрут.

Ранее продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич сказал, что зимой автомобилисты испытывают трудности с запуском двигателя. Он перечислил несколько лайфхаков, которые позволят избежать проблем.