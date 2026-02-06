В РФ в обход санкций ввезли двигатели для Boeing, чтобы снизить число аварий

В Россию ввезли шесть двигателей для самолетов Boeing, несмотря на западные санкции. Причиной стала необходимость уменьшить количество аварийных ситуаций, сообщает Mash .

Двигатели удалось доставить в РФ через страны Азии, хотя ранее авиакомпании столкнулись с ограничениями на поставку комплектующих со стороны США и Евросоюза. Решение о ввозе было принято на фоне участившихся аварийных ситуаций из-за сбоев.

Одним из перевозчиков, получивших новые двигатели, стала авиакомпания Azur Air. Относящийся к ней Boeing 757 в январе дважды совершал аварийные посадки из-за отказа двигателя — в Ланьчжоу и Ханое.

При этом некоторые авиакомпании рассматривают возможность эксплуатации отечественных самолетов Ту-204 и Ту-214. Первой такой интерес проявила авиакомпания S7: в рамках меморандума с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) она договорилась о приобретении среднемагистральных Ту-214.

