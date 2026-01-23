Самолет Пхукет — Барнаул приземлился в китайском аэропорту
Фото - © azurair.ru
Борт Пхукет — Барнаул, который подал сигнал бедствия из-за неисправности одного из двигателей, благополучно приземлился в китайском аэропорту Ланьчжоу, сообщает ТАСС.
Boeing 757 авиакомпании Azur Air вылетел из Таиланда, но через 4 часа в полете произошло ЧП. Самолет подал сигнал бедствия и готовился к экстренной посадке в Китае.
Причиной происшествия стала неисправность одного из двигателей. Борту пришлось сделать несколько кругов над китайским аэропортом, чтобы выработать горючее и приземлиться.
Самолет перевозит 238 пассажиров.
