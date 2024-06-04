В регионе начали курсировать автобусы с баннерами «Лето в Подмосковье»

С целью популяризации летнего отдыха и туристических мест в Московской области на маршруты «Мострансавто» вышли первые три автобуса, украшенные баннерами «Лето в Подмосковье». Они курсируют на маршруте № 436 «Дом Правительства Московской области — Москва (м. Тушинская)», сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Всего в рейсах будет задействовано 60 транспортных средств с тематической символикой.

В кампании будут задействованы автобусы большого класса. На ярких баннерах размещен QR-код, ведущий на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью», где можно найти маршруты по интересным местам Московской области, ознакомиться с программой летних мероприятий и туристическими жемчужинами региона.

«Мострансавто» обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4 700 автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.