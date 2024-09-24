сегодня в 10:49

В Подольске завершили ремонт моста через реку Пахру

Дорожные службы завершили планово-предупредительный ремонт моста через реку Пахру вблизи поселка Поливаново Подольска. Движение по мосту полностью открыто для автомобилистов и пешеходов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«После ремонта проезд более 500 жителей стал комфортнее. Мост связывает поселок Поливаново и поселок санатория Родина между собой, позволяет комфортно и безопасно добраться до местной достопримечательности — усадьбы Поливаново, а также до Троицкого района Москвы», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожники заменили консоли тротуаров, перильное и металлическое барьерное ограждения, отремонтировали деформационный шов, водоотводные трубы и гидроизоляцию, а также укрепили конусы береговых опор.

Ранее в рамках планово-предупредительного ремонта отремонтировали мост через р. Икшанку в Дмитровском округе.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят дополнительные обследования искусственных сооружений на региональных дорогах для определения объектов ремонта в рамках планово-предупредительных работ по содержанию мостовых сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.