В Подмосковье утром 4 мая загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 4 мая составила 5 баллов. Движение затруднено на ряде федеральных и региональных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Перед пешеходными переходами рекомендуется заранее снижать скорость.

Актуальная информация о дорожной ситуации и работе транспорта Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.