В Подмосковье утром 18 марта пробки достигли 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 18 марта оценивается в 5 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на ряде вылетных магистралей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в среду основные затруднения движения зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Также плотный поток отмечается на Новорязанском, Каширском, Калужском, Боровском и Минском направлениях.

Кроме того, движение осложнено на Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали сохранять бдительность, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Перед пешеходными переходами рекомендуется заранее снижать скорость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.