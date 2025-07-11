В Подмосковье силовики массово досматривают грузовики на перевозку дронов ВСУ

Сотрудники полиции массово досматривают грузовики на предмет перевозки беспилотников ВСУ в Московской области. Работники ГАИ проверяют документы у водителей, а также грузовые отсеки в фурах у «Газелей» и других транспортных средств такого типа, сообщает Baza .

Подобные машины начали досматривать несколько суток назад. На разных шоссе появились дополнительные посты ГАИ.

Их усилили с помощью сотрудников полиции. Также правоохранителей заставили носить бронежилеты на дежурствах.

Работников МЧС тоже обязали вести усиленное дежурство.

Ранее сообщалось, что за ночь средства ПВО РФ сбили 155 БПЛА ВСУ над регионами. Они были самолетного типа.