Средства ПВО за ночь сбили 155 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

53 беспилотника уничтожили над Курской областью. 19 БПЛА уничтожили над Брянской. 15 дронов сбили над Смоленской.

14 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 13 над Тульской, по 11 над Орловской и Московским регионом. Семь беспилотников сбили над Крымом, по четыре над Липецкой областью и Черным морем.

По два беспилотника сбили над Ростовской и Калужской областями.

Ранее жители подмосковной Дубны рассказали о серии взрывов, прозвучавших в округе прошлой ночью. Их слышали около 03:00.