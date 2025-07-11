Разбудили громкие хлопки: жители Дубны слышали серию взрывов ночью

По словам местных жителей, около 03:00 их разбудили громкие хлопки. Официальной информации о случившемся нет.

В то же время в расположенных в 20 км от Дубны Кимрах (Тверская область) слышали звуки пролета БПЛА и взрывы. Предварительно, ни разрушений, ни пострадавших нет.

Как заявили в Минобороны РФ, в Московском регионе за ночь были уничтожены 11 украинских дронов самолетного типа. Всего за это время над российскими регионами сбили 155 беспилотников.