В Подмосковье провели свыше 100 открытых уроков по безопасности на ж/д путях

В Подмосковье с начала года в рамках комплекса мероприятий по снижению смертности на железной дороге провели более 100 открытых уроков для школьников, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ходе лекций сотрудник администрации совместно с представителями ОАО «РЖД» и транспортной полиции напомнили учащимся о правилах безопасного нахождения на объектах ж/д инфраструктуры.

Открытые уроки проходят во всех образовательных учреждениях Подмосковья. Детям рассказывают, как следует вести себя на платформах ж/д станций в ожидании электропоезда, и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают.

В Подмосковье в рамках комплекса мер по снижению смертности строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, а также проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров.

Родителям также необходимо самостоятельно проводить беседы с детьми о правилах безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Нужно напоминать ребятам, что переходить пути можно только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Необходимо снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.