В Подмосковье отремонтировали свыше 9 тыс дефектов покрытия на дорогах

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали более 9 тысяч дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» ликвидировали порядка 6 тысяч ям. Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. На муниципальных дорогах отремонтировали более 3 тысяч дефектов покрытия, а больше всего ям устранили в Балашихе, Щелкове и Ленинском округе.

В ведомстве отметили, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится круглый год. В рамках летнего содержания дефекты покрытия ликвидируют с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчётом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.