В Подмосковье открыли движение на 65-м километре трассы М-12 после аварии

Движение на 65-м километре трассы М-12, где произошло ДТП с микроавтобусом, открыто в направлении Владимира, сообщается в Telegram-канале ГК «Автодор».

«Движение на 65-м километре М-12 в направлении Владимира открыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что плата за проезд по участку с затором в результате ДТП на 65 км М-12 взиматься не будет. Владельцам транспондеров средства вернутся на счет.

По данным регионального минздрава, в результате ДТП на трассе М-12 в Подмосковье пострадали десять человек, в том числе трое детей. Один человек погиб.

По факту жесткой смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в жесткой аварии с двумя легковыми автомобилями в Подмосковье на трассе «М-12» погибла женщина и ее девятилетний сын, которые находились в салоне микроавтобуса.