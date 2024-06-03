сегодня в 18:55

В Подмосковье обновят 25 км покрытия на трассе М-9 «Балтия»

Участки трассы М-9 «Балтия» отремонтируют в Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Дорожники заменят верхний слой покрытия. Технология позволяет устранить колейность и иные дефекты, улучшить сцепление и в целом продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды.

Работы стартовали на наиболее изношенных участках Новорижского шоссе (с 68 по 83 км) в прямом и обратном направлениях. В ходе ремонта дорожники осуществляют многоступенчатый контроль качества асфальтобетонной смеси, используя технологию объемно-функционального проектирования, что обеспечит покрытию прочность и долговечность. Также обновят дорожное полотно на участках с 22 по 50 км общей протяженностью 10 км.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. Работы планируется проводить в круглосуточном режиме и завершить в сентябре текущего года.

В планах ФКУ «Центравтомагистраль» обновить еще более 100 км федеральных автодорог Московской области до конца 2024 года. Общая протяженность сети федеральных автодорог в регионе составляет 1 581 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.