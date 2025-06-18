В Подмосковье обновили покрытие на 100 дорогах по нацпроекту

В рамках ремонтного сезона 2025 года специалисты «Мосавтодора» отремонтировали покрытие на 100 региональных дорогах Московской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники с начала сезона обновили порядка 240 км покрытия на 100 региональных дорогах в городской черте, а также в малых населённых пунктах. Сотым участком завершённого ремонта стал проспект Пацаева в Долгопрудном — здесь обновили больше 1,8 км покрытия, позже дорожники нанесут разметку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проспект Пацаева — одна из центральных улиц города, которая ежедневно обеспечивает более 10 тысячам автомобилистов комфортный подъезд к Лихачевскому шоссе, железнодорожной станции Водники, городскому парку, больнице и образовательным учреждениям, местам отдыха, а также к иным объектам социальной инфраструктуры. Проспект назван в честь Виктора Ивановича Пацаева — космонавта, Героя Советского Союза. С 1955 по 1958 год Виктор Иванович работал в Центральной аэрологической обсерватории и жил в Долгопрудном.

«Наш проспект отремонтировали, и, конечно, стало гораздо приятнее и удобнее ездить. Я сам часто за рулем, много езжу и по городу, и по области и считаю, что своевременный ремонт покрытия влияет на безопасность», — сказал житель Долгопрудного Виталий.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора выполнили ремонт покрытия на городских улицах: ул. Верхнезарецкой в Рузе, ул. Колхозной в Подольске, ул. 3-го Интернационала в Коломне, ул. Володарского в Наро-Фоминске, а в Талдоме отремонтировали сразу 7 участков городских дорог. Для безопасного передвижения жителей малых населенных пунктов укладку нового асфальта завершили в деревнях Клусово и Максимово г. о. Лотошино, на подъезде к селу Шарапово Одинцовского г. о., на участке Островецкого шоссе в деревне Островцы г. о. Люберцы, а также на участке ул. Почтовой в селе Узуново м. о. Серебряные Пруды.

Всего в ремонтном сезоне 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 320 участков региональных дорог протяженностью порядка 840 км. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.