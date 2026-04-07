В Подмосковье изменят расписание поездов на Ленинградском направлении

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в Подмосковье с 10 по 24 апреля 2026 года по рабочим дням из-за модернизации инфраструктуры. Корректировки затронут участки Сходня — Химки и Поварово I — Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Часть электричек на участке Москва — Тверь — Москва отменят на всем маршруте. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту, другие — отправляться по измененному расписанию.

Актуальную информацию пассажиры могут узнать на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК», а также на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам». Расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.