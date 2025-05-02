В Подмосковье дорожники ликвидируют последствия майской непогоды

сегодня в 10:33

Свыше 300 единиц спецтехники ликвидировали последствия майской непогоды на опасных участках дорог в Подмосковье ночью, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

На севере и северо-западе Московской области за минувшую ночь выпало до 12 см осадков.

Также более 370 единиц спецтехники и 123 работника убирают свыше 1,1 тыс. упавших деревьев на региональных дорогах.

Например, на участке с 19 по 23 км Пятницкого шоссе в Солнечногорске рухнули около 50 деревьев, уже убрано 30. На трассе открыли движение транспорта по одной полосе. Еще ограничено движение по одной полосе на дороге Дмитров — Талдом.

Из-за последствий снегопада движение поездов на участках Савеловского направления МЖД затруднено. На ж/д станциях Савелово, Талдом, Вербилки и Дубна пассажиров забирают компенсационные автобусы «Мострансавто».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе свыше 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — сказал Воробьев.