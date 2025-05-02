Затруднено движение поездов Савеловского направления МЖД из-за упавших деревьев

сегодня в 08:46

Из-за ухудшения погоды и падения деревьев на ж/д инфраструктуру затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Речь идет об участках ж/д Соревнование — Большая Волга, Вербилки — Савелово, а еще двухпутном участке Катуар — Лобня.

На местах затруднений работают специалисты, они устраняют последствия непогоды.

Для обеспечения ж/д перевозок пассажиров на указанных участках будут курсировать компенсационные автобусы.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. МЖД принимает все меры для восстановления движения поездов.

В Московской области за минувшую ночь выпало 35% от майской нормы осадков, в столице — 22% от месячной нормы.