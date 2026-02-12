В Пензенской области объявлен план «Ковер»
В Пензенской области ввели план «Ковер». В аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее ограничения были введены в трех аэропортах России.
В частности, в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.
