В Пензенской области объявлен план «Ковер»

сегодня в 01:15

В Пензенской области ввели план «Ковер». В аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале .

«В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее ограничения были введены в трех аэропортах России.

В частности, в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.

