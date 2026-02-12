сегодня в 00:49

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Причина ограничений не уточняется. В пресс-службе Росавиации отметили, что это связано с мерами безопасности.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

