В Одинцове начали устройство ростверка пешеходного перехода

Строители приступили к устройству ростверка надземного пешеходного перехода через железную дорогу у улиц Баковской и Вокзальной в Одинцове. Готовность объекта составляет около 20%, открыть движение планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцове продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Специалисты завершили геодезические и подготовительные работы.

«Открыть движение по объекту планируем до конца 2026 года. Строители завершили геодезические и подготовительные работы и приступили к устройству ростверка. Параллельно разрабатывают котлован под устройство шахты лифта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Переход будет соответствовать региональному стандарту: его остеклят и оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Проект предусматривает антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурную подсветку и обустройство пешеходных зон.

Также в Одинцове строят еще один переход в районе ЖК «Рублевский». После ввода объектов более 14 тысяч жителей близлежащих кварталов смогут безопасно переходить через железную дорогу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.