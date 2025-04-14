сегодня в 10:39

В Москве снова можно арендовать самокаты

В Москве вновь стала доступна аренда самокатов и велосипедов. В столице установилась теплая погода, поэтому средства индивидуальной мобильности вернулись на улицы, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Взять самокат в аренду москвичи смогут только после того, как подтвердят личность через Mos ID, воспользовавшись mos.ru.

Благодаря верификации дети и подростки, которым не исполнилось 18 лет, не смогут ездить на самокатах. Также она позволяет за более короткий срок обнаруживать нарушителей правил дорожного движения.

Ранее в Москве самокатчик гонял по оживленной трассе со скоростью 100 километров в час.