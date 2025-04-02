В Москве самокатчик гонял по оживленной трассе со скоростью 100 км/ч

В Москве сняли на видео водителя электросамоката, который ездил по оживленной трассе среди легковушек и грузовиков. Судя по кадрам, самокатчик развил скорость примерно до 100 километров в час, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованном видео можно заметить, как водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) следует в потоке автомобилей на своем электросамокате. Мужчина ездил в защитном шлеме и наколенниках.

Тем временем в Совете Федерации заявили, что власти могут запретить самокатную езду со скоростью выше 10 км/ч в местах массового скопления людей. Кабмин также прорабатывает вопрос о пересмотре мест, в которых разрешено ездить на СИМ.

Ранее в Мосгордуме ответили, кто больше всего не любит самокаты в Москве.