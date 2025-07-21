В Москве самокатчиков предупредили об опасности катания в ливень

Жителей столицы предупредили, что передвигаться на электросамокатах в сильный дождь может быть небезопасно для пользователей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Как уточнил заммэра города, глава Дептранса Максим Ликсутов, если человек оказался под ливнем, то ему следует сразу прекратить поездку на СИМ и переждать непогоду в безопасном месте.

Как только начался дождь, то следует снизить скорость на СИМ и быть особенно осторожным, избегать резких поворотов, объезжать лужи.

Тем, кто пользуется арендованными электросамокатами, нужно найти в приложении ближайшую парковку и завершить поездку. Если рядом нет парковки, то стоит поставить поездку на паузу и переждать ливень в безопасном месте.

Ливни принесли множество неудобств жителям Московского региона. На юго-востоке столицы под воду ушел целый участок МКАД. Некоторые горожане добираются до машин на сапах.