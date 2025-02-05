В Москве на выставке NAIS показали инновационный авиадвигатель ПД-8

Ведущие российские авиационные предприятия объединили усилия для создания нового двигателя ПД-8, который стал ключевым экспонатом на выставке гражданской авиации. Этот силовой агрегат, предназначенный для самолета SJ-100, впервые показан широкой публике в рамках NAIS-2025, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех .

Мероприятие, организованное в Москве, позволит Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в состав Ростеха, продемонстрировать весь спектр отечественных авиационных двигателей — от установок для региональных лайнеров до силовых агрегатов для перспективных вертолетов и среднемагистральных воздушных судов.

Особое внимание участников выставки привлекает инновационный ПД-8 — турбовентиляторный двигатель с двухконтурной схемой. При его разработке специалисты «ОДК-Сатурн» опирались на опыт создания более крупного ПД-14, внедрили аддитивные технологии и применили новые отечественные материалы. Процесс сертификации двигателя значительно ускорился благодаря использованию компьютерного моделирования.

Как сообщил первый заместитель главы Ростеха Владимир Артяков, предприятие активно готовится к серийному выпуску силовых установок, параллельно проводя необходимые тестирования. В ближайшей перспективе ожидается важный этап — первый полет SJ-100 с установленным ПД-8, после чего начнутся финальные летные испытания.

Также посетители экспозиции могут ознакомиться с несколькими передовыми разработками: силовой установкой ВК-1600В для средних вертолетов с массой при взлете 5-8 тонн, мотором ТВ7-117СТ-01, предназначенным для Ил-114-300, а также двигателем ПД-14, разработанным специально для пассажирского лайнера МС-21 средней дальности.

Выставка NAIS-2025 проходит с 5 по 6 февраля столичном в «Крокус Экспо», где представлены передовые разработки в области гражданской авиации.