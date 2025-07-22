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Движение поездов восстановили на «голубой» ветке от «Кунцевской» до «Пионерской»

Из-за тропического ливня пришлось остановить движение поездов на участке Филевской линии метро. Сейчас составы курсируют от «Кунцевской» до «Пионерской», сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Движение поездов на участке между «Багратионовской» и «Пионерской» восстановят, когда специалисты поймут, что это не угрожает безопасности пассажиров.

Ранее из-за дождя движение останавливали на участке Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Пионерская». Пути на «Багратионовской» полностью скрыла вода, сейчас ее пытаются откачать.

Сильный ливень обрушился на Москву днем 22 июля. Из-за обильных осадков также перекрыты некоторые дороги.