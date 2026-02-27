В Госдуме предложили продавать «красивые» номера и тонировку вместо утильсбора

Фракция «Новые люди» предложила легализовать продажу «красивых» номеров и ввести платное разрешение на тонировку. По оценке авторов инициативы, меры могут дать бюджету около 50 млрд рублей в год, сообщает Life.ru .

Инициатива появилась на фоне падения авторынка и снижения поступлений от утилизационного сбора. По данным «Автостата», в январе–феврале 2026 года продано 80–90 тыс. новых машин — вдвое меньше, чем в октябре 2025-го. Минфин сообщил, что в прошлом году бюджет недополучил 440 млрд рублей утильсбора.

Первое предложение — запустить официальную продажу «красивых» номеров через «Госуслуги». Сейчас их продают неофициально от 150 тыс. рублей. Лидер партии Алексей Нечаев сообщил, что один из номеров выставляли на продажу за 2,1 млрд рублей. Потенциальный доход бюджета оценивается в 25 млрд рублей в год.

Вторая мера — годовое разрешение на тонировку передних стекол за 5 тыс. рублей. Ежегодно оформляется около 500 тыс. протоколов за нарушение норм светопропускаемости. Авторы считают, что легализация может принести еще до 25 млрд рублей в бюджет и упорядочить практику.

С конца 2025 года ставки утильсбора привязаны к мощности двигателя, они выросли для машин свыше 160 л. с., что увеличило цены на ряд моделей на 1–1,5 млн рублей. В прошлом году продажи новых авто снизились на 15,6%, импорт за 10 месяцев упал на 64%, объем автокредитов — на 44%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.