В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Транспорт

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщили в  пресс-службе Росавиации.

Кроме того, ограничена работа аэропорта в Калуге.

Воздушные гавани временно не принимают и отправляют гражданские самолеты.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили восемь беспилотников над российскими регионами.

