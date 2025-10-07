В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты Транспорт 07 октября 2025 01:46

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Кроме того, ограничена работа аэропорта в Калуге. Воздушные гавани временно не принимают и отправляют гражданские самолеты. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили восемь беспилотников над российскими регионами.