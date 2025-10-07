В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Кроме того, ограничена работа аэропорта в Калуге.
Воздушные гавани временно не принимают и отправляют гражданские самолеты.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили восемь беспилотников над российскими регионами.
