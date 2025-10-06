Силы ПВО сбили восемь БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили восемь беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20.40 мск до 23.00 мск. Отмечается, что все они были самолетного типа.

В частности, 4 беспилотника было сбито над территорией Курской области, 2 — над территорией Брянской области, 1 — над территорией Белгородской области и 1 — над Крымом.

Ранее над Нижегородской областью сбили 20 беспилотников во время самой массированной за последние месяцы украинской атаки на регион.

