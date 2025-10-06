Названы подробности одного из крупнейших налетов БПЛА на российский регион

сегодня в 19:07

ВСУ применили 20 БПЛА в ходе одной из крупнейших атак на Нижегородскую область

Над Нижегородской областью сбили 20 беспилотников во время самой массированной за последние месяцы украинской атаки на регион. Их уничтожили над промышленной зоной Дзержинска, один человек пострадал от падения осколков, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Пострадавшему жителю оказали необходимую медпомощь, его жизни ничего не угрожало.

Кроме того, атака БПЛА привела к пожарам в частном секторе и повреждению автозаправки. Все возгорания удалось ликвидировать.

«Зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам не причинено», — информировал глава Нижегородской области в личном Telegram-канале.

Работы по ликвидации последствий атаки координировал мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Всего за ночь над Россией уничтожили 251 беспилотник, сообщало Минобороны России.

