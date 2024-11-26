В Дубне проведут ремонт автобусного павильона у вокзала «Большая Волга»

В течение длительного времени администрация городского округа Дубна получала многочисленные жалобы от жителей на состояние большой остановки у вокзала «Большая Волга». Крыша павильона протекала, создавая неудобства пассажирам, а в некоторых местах ее вовсе не было. Подрядчик приступил к долгожданному ремонту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже завершена важная стадия работ — покраска металлоконструкций павильона. В ближайшее время будет обустроена новая крыша. Ожидать транспорт пассажиры скоро смогут комфортно и безопасно. Планируется, что работы завершатся уже к концу ноября.

«Большое количество жалоб мы получали от наших жителей на состояние автобусного павильона у вокзала «Большая Волга». Его крыша протекала, а где-то ее не было совсем. Мы приняли все необходимые меры, чтобы изменить ситуацию. Создание комфортной городской среды для наших жителей является одним из приоритетов нашей работы, и обновление автобусного павильона — важный шаг в этом направлении», — прокомментировал текущие изменения глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.