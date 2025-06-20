В деревне Поречье Рузы собирают элементы нового пролетного строения для моста

Работы на сооружении ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Капитальный ремонт в Поречье проводится силами больше 20 мостовиков и 5 единиц спецтехники, включая краны и погрузчики. Специалисты ведут работы по армированию и бетонированию ригелей русловых опор, а также сборке элементов нового металлического пролетного строения моста для дальнейшего монтажа с помощью кранов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ранее на мосту демонтировали барьерное и перильное ограждения, мостовое полотно, железобетонные плиты и конструкции береговых опор, а также металлическое пролетное строение. Кроме того, специалисты выполнили работы по усилению существующих русловых опор.

В рамках заключительного этапа на мостовом сооружении установят новые деформационные швы и гидроизоляцию, обновят асфальтобетонное покрытие, а также обустроят удобные подходы и тротуары.

Движение на мосту перекрыто. Для комфорта местных жителей на время капремонта дорожники обустроили временные пешеходный мост с подходами и разворотные и остановочные площадки для автобусов. Объезд легкового транспорта осуществляется через Тучково, Молодиково и Игнатьево, грузового — через Обход Тучково, населенные пункты Нестерево, Руза, Орешки и Колюбакино.

Открыть рабочее движение по мосту через Москву-реку планируется в конце сентября, а завершить капитальный ремонт — в ноябре 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.