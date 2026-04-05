В Дагестане оползень на границе районов перекрыл выезд на федеральную трассу

Оползень на границе Каякентского и Кайтагского районов Дагестана перекрыл выезд на федеральную трассу, сообщил глава Кайтагского района Запир Гасанов в Telegram-канале .

Отмечается, что остался один доступный маршрут — объезд через село Маджалис.

Ведутся работы по расчистке завала, отметил Гасанов.

Сильнейшие дожди привели к наводнению в Дагестане. Сложная обстановка остается в Махачкале, селе Геджух Дербентского района, Дербенте и т. д.

В Дербентском районе проводится эвакуация. Планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. Человек.

