В Дагестане оползень на границе районов перекрыл выезд на федеральную трассу
Оползень на границе Каякентского и Кайтагского районов Дагестана перекрыл выезд на федеральную трассу, сообщил глава Кайтагского района Запир Гасанов в Telegram-канале.
Отмечается, что остался один доступный маршрут — объезд через село Маджалис.
Ведутся работы по расчистке завала, отметил Гасанов.
Сильнейшие дожди привели к наводнению в Дагестане. Сложная обстановка остается в Махачкале, селе Геджух Дербентского района, Дербенте и т. д.
В Дербентском районе проводится эвакуация. Планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. Человек.
