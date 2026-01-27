В Балашихе отремонтируют 27 участков дорог в 2026 году

В план ремонта на 2026 год в Балашихе включены 27 участков дорог. Среди них — участок от улицы Рождественской в микрорайоне Железнодорожный до улицы Второй в микрорайоне Ольгино, улица Троицкая в деревне Павлино, улица Нарвский Просек в микрорайоне Никольско-Архангельский, улица Парковая в микрорайоне Купавна, а также улицы Грязная и Солнечная в микрорайоне Салтыковка.

В список также вошли внутригородской проезд от улицы Заречная до улицы Трубецкой, улица Вторая в микрорайоне Ольгино, улица Кожедуба в микрорайоне Авиаторов, проезд 40 лет Октября и улица Корнилаева в микрорайоне Железнодорожный.

В 2025 году в Балашихе уже отремонтировали 18 участков дорог. Проведенные работы повысили комфорт и безопасность передвижения, а также способствовали развитию общественного транспорта и созданию благоприятных условий для пешеходов. С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.